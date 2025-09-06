CHP’de gözler kurultay davasında! Mutlak butlan kararı çıkar mı?

Gözler 15 Eylül'de görülecek olan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe iddiasıyla açılan davaya çevrildi. CHP'nin kurultay davasından mutlak butlan çıkar mı? Son yaşananlar kurultay davasını nasıl etkiler? Bu sorular yanıt beklerken CHP'den olağanüstü kurultay hamlesi geldi. 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapılması kararlaştırıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

