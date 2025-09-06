06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'de gözler kurultay davasında! Mutlak butlan kararı çıkar mı?
CHP’de gözler kurultay davasında! Mutlak butlan kararı çıkar mı?

CHP'de gözler kurultay davasında! Mutlak butlan kararı çıkar mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 13:30
Gözler 15 Eylül'de görülecek olan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe iddiasıyla açılan davaya çevrildi. CHP'nin kurultay davasından mutlak butlan çıkar mı? Son yaşananlar kurultay davasını nasıl etkiler? Bu sorular yanıt beklerken CHP'den olağanüstü kurultay hamlesi geldi. 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapılması kararlaştırıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de gözler kurultay davasında! Mutlak butlan kararı çıkar mı?
Erdoğan’ın telefon görüşmesi yaptığı şehit eşi!
Erdoğan’ın telefon görüşmesi yaptığı şehit eşi!
Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok
Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok
CHP’de gözler kurultay davasında!
CHP'de gözler kurultay davasında!
Başkan Erdoğan bugün Malatya’da olacak!
Başkan Erdoğan bugün Malatya'da olacak!
Tüketicilerin yeni sorunu: Kargo teslimi
Tüketicilerin yeni sorunu: Kargo teslimi
Maydonoz Döner satışa çıktı!
Maydonoz Döner satışa çıktı!
300 bininci konut teslim edilecek!
300 bininci konut teslim edilecek!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz
CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz
ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’de gergin saatler
ABD'den Venezuela'ya savaş hamlesi! Karayipler'de gergin saatler
Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu!
Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu!
Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın avukatı savunma yaptı
Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın avukatı savunma yaptı
Daha Fazla Video Göster