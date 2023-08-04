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CHP’de “Emanetçi genel başkan” tartışması

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Giriş: 04.08.2023 10:07
CHP'deki değişim tartışmalarının ardından şimdi de "Emanetçi genel başkan" krizi patlak verdi. SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek ''Taraflar anlaşırsa genel başkan olabilirim'' dedi. ''Emanetçi genel başkan'' formülü partide kayyım eleştirilerini de beraberinde getirdi.
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