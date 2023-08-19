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CHP'de değişim tartışmaları bitti mi? Özgür Özel yarıştan çekildi mi?

A Haber
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Giriş: 19.08.2023 13:16
Seçimlerin kaybedilmesinden sonra gizli toplantılarla Kemal Kılıçdaroğlu’na darbe yapmaya kalkan Ekrem İmamoğlu’nun geri adım atmasıyla değişim tartışmaları CHP’de bitmiş gibi görünüyor. Görünen o ki Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha parti içi muhalefeti susturdu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun çok güvenip Grup Başkanı yaptığı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ortak hayalleri olduğunu söyleyerek MYK’yı işaret etti ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki CHP'de değişim çağrısı etkisini kaybetti mi? Ekrem İmamoğlu'nun ardından Özgür Özel de yarıştan çekildi mi? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.
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