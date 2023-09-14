14 Eylül 2023, Perşembe
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CHP'de değişim rüzgarı hızlandı! Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel sonrası bir rakip daha! Örsan Öymen de adaylığını ilan ediyor...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaya hazırlanan Özgür Özel'in ardından sürpriz biri isim daha Bay Kemal'e karşı adaylığa hazırlanıyor. Fondaş Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Örsan Öymen hazırlıklarını tamamlarken "Eyleme geçmek, ahlaki ve siyasi bir sorumluluğu yerine getirmek amacıyla önümüzdeki CHP Kurultayı’nda, CHP Genel Başkan aday adayı olmaya karar verdim" dedi. Öymen geçtiğmiz dönemde de Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak "Aday olma. Tarafsız kal, kurultay seçim sürecinde tarafsız kal" çağrısında bulunmuştu. İşte detaylar...