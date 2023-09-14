14 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de değişim rüzgarı hızlandı! Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel sonrası bir rakip daha! Örsan Öymen de adaylığını ilan ediyor...

CHP'de değişim rüzgarı hızlandı! Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel sonrası bir rakip daha! Örsan Öymen de adaylığını ilan ediyor...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2023 13:37
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaya hazırlanan Özgür Özel'in ardından sürpriz biri isim daha Bay Kemal'e karşı adaylığa hazırlanıyor. Fondaş Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Örsan Öymen hazırlıklarını tamamlarken "Eyleme geçmek, ahlaki ve siyasi bir sorumluluğu yerine getirmek amacıyla önümüzdeki CHP Kurultayı’nda, CHP Genel Başkan aday adayı olmaya karar verdim" dedi. Öymen geçtiğmiz dönemde de Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak "Aday olma. Tarafsız kal, kurultay seçim sürecinde tarafsız kal" çağrısında bulunmuştu. İşte detaylar...
CHP’de Bay Kemal’e yeni rakip
CHP'de Bay Kemal'e yeni rakip
AFAD Başkan Yardımcısı A Haber’de
AFAD Başkan Yardımcısı A Haber’de
Rüşvet iddiası Meclis’e taşındı! Hala sessiz
Rüşvet iddiası Meclis’e taşındı! Hala sessiz
Flaş Sezgin Tanrıkulu açıklaması!
Flaş Sezgin Tanrıkulu açıklaması!
AP’nin çelişkili raporu ne anlama geliyor?
AP'nin çelişkili raporu ne anlama geliyor?
Karabağ’da Ermenistan-Azerbaycan gerilimi!
Karabağ'da Ermenistan-Azerbaycan gerilimi!
81 ilde gıda denetimi!
81 ilde gıda denetimi!
Hafriyat alımı sırasında bina kaydı!
Hafriyat alımı sırasında bina kaydı!
Öğrencilere müjde: Burs miktarını yükseltiyoruz
Öğrencilere müjde: Burs miktarını yükseltiyoruz
İsveç’te PKK/YPG provokasyonu!
İsveç’te PKK/YPG provokasyonu!
CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma talebi!
CHP'li Tanrıkulu'na soruşturma talebi!
Obezite Türkiye’de artıyor!
Obezite Türkiye'de artıyor!
Daha Fazla Video Göster