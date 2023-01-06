06 Ocak 2023, Cuma
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CHP’de 10 Aralık hareketi atakta! Atatürk tartışmaları ve HDP planı ne?
CHP içerisinde yer alan "10 Aralık" hareketi yeniden atağa geçti. Öyle ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerinin altyapı çalışmalarında, bu hareket ile bağlantılı isimlerin etkili olduğu biliniyor. 10 Aralık Hareketi'ne en büyük tepki ise yine CHP içinden geliyor.