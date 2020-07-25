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CHP 37. Olağan Kurultayı başladı! Gazeteci Emin Pazarcı gelişmeleri A Haber’de yorumladı
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, çoğunluğun sağlanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçildi. Kurultayda yaşananları A Haber canlı yayına katılan Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.