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CHP 37. Olağan Kurultayı başladı! Gazeteci Emin Pazarcı gelişmeleri A Haber’de yorumladı

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Giriş: 25.07.2020 14:16
Güncelleme:25.07.2020 14:17
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, çoğunluğun sağlanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçildi. Kurultayda yaşananları A Haber canlı yayına katılan Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.
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