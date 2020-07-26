CHP’de tartışmalı kurultayda 2.gün! Tehdit iddiası damga vurdu

Son dakika haberi... CHP’de tartışmalı kurultayın 2.gününde bugün parti meclisi seçimi yapılacak. Peki ilk gün neler yaşandı? Mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak nasıl genel başkan seçildi? Kurultaya tehdit iddiası damga vurdu. A Haber muhabiri Levent Eke, detayları canlı yayında aktardı.

CHP'de tartışmalı kurultayın 2.gününde bugün parti meclisi seçimi yapılacak. Peki ilk gün neler yaşandı? Mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak nasıl genel başkan seçildi? Kurultaya tehdit iddiası damga vurdu. A Haber muhabiri Levent Eke, detayları canlı yayında aktardı.

TEHDİT İDDİASI

Eke, "Dün yapılan genel başkanlık seçiminde mevcut başkan Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Daha önce adaylıkları açıklanan adaylar yeterli imzayı toplayamayınca mevcut genel başkan Kılıçdaroğlu seçim yarışına tek başına girdi. İlhan Cihaner'den çok çarpıcı ifadeler geldi. Cihaner 'İmzaları aldık ancak belediye başkanları o delegeleri aşı ve işiyle tehdit etti ve bu bir alçaklıktır' ifadelerini kullandı. Kurultay bu iddianın gölgesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.