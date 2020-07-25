"FETÖ'cüleri neden ihraç etmedin?" diye sordu konuşması kesildi! CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

CHP Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine şok yaşatan isim onur kurulu üyesi Nuriye Berberoğlu oldu. Berberoğlu, CHP yönetimine kaset kumpasını hatırlattı, CHP'nin FETÖ ile ilişkisi olduğu iddiasında bulunup, gizli yat görüşmesiyle ilgili de eleştiriler yöneltti. FETÖ etkinliğine katılan "CHP'li milletvekillerini neden ihraç etmediniz?" diye sordu. İşte sözü kesilmek istenen Berberoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttuğu o açıklamaları...