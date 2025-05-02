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CHP yine karışık | İmamoğlu’nun sır görüşmeleri! Özgür Özel’in meczup suçlaması

CHP yine karışık | İmamoğlu’nun sır görüşmeleri! Özgür Özel’in meczup suçlaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 10:02
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek'in bir WhatsApp grubuna soruşturmadaki bazı isimlerle ilgili yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Yolsuzluk operasyonun ikinci dalgasında 18 kişinin tutuklanmasının gerekçesi açıklandı. Ekrem İmamoğlu'nun sır görüşmeler için kullandığı otelin müdürü ve güvenlik müdürü de ifade verdi. Genel Başkan Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasının başlamasına neden olan itirafçı CHP'lileri yine meczuplukla suçladı. Ama o programda öyle bir laf etti ki kulislerde "Acaba Ekrem İmamoğlu'na göndermede mi bulundu?" sorusu sorulmaya başlandı.
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CHP yine karışık | İmamoğlu’nun sır görüşmeleri! Özgür Özel’in meczup suçlaması
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