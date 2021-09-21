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CHP yandaşı Sözcü ve Cumhuriyet'ten Validebağ Korusu üzerinden algı operasyonu! Belediye çalışmasını "baskın" diye duyurdular

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Giriş: 21.09.2021 16:24
CHP destekli dondaş medya yine skandal bir algı operasyonuna imza attı. Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi, Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'nda başlattığı düzenleme çalışmalarını "Şafak baskını", "AKP'li Üsküdar Belediyesi iş makineleri ile girdi." başlıklıkları ile duyurdu. Fondaş medyanın asılsız haberlerine belediyeden yanıt gecikmedi. Açıklamada "Koru'ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz." denildi..
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