23 Aralık 2022, Cuma
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CHP yandaşı Nevşin Mengü'den 'Altılı Masa' itirafı: Anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurmuyorum
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, adaylık konusu üzerinden birbirine düşen Altılı Masa'daki krizleri söyledikleri için kendilerine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Kamuoyuna yansıyanların yüz katı bilgi aldığını söyleyen Mengü, "Anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurayım da heyecan olsun diye söylemiyorum" diye konuştu.