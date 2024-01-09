CHP yandaşı linç korosunun yeni hedefi Fatih Mehmet Maçoğlu! Kadıköy'den aday oldu Halk TV'de yerden yere vurdular

Her fırsatta demokrasi nutukları çeken CHP yandaşı gazeteciler yine ikiyüzlü bir tavırla gündeme geldi. "Komünist Başkan" diyerek yere göğe sığdıramadıkları Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu Kadıköy'den aday olunca Halk TV'de linç edildi. Şirin Payzın, Seyhan Avşar ve Barış Terkoğlu CHP'nin oyunu böleceğini düşündükleri Mehmet Fatih Maçoğlu'nu baskı altına alarak adaylıktan vazgeçirmeye çalıştı. Halk TV'deki CHP yandaşı isimlerin tavrı sosyal medyada da tepki çekti.