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CHP ve HDP’den sözde soykırımı! CHP’den HDP’li destek mesajı

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 09:14
Sözde Ermeni soykırımının tanınması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi veren HDP'li Garo Paylan'a tepkiler sürerken partisi HDP'den Paylan'ın önerisini destekleyen bir açıklama geldi. "107 yıllık acıları ve yası paylaşıyoruz" isimli bir bildiri yayımlayan HDP Merkez Yürütme Kurulu, sözde soykırımla yüzleşilmesi gerektiğini vurguladı. İşte tepki çeken o bildiri.
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CHP’den HDP’li destek mesajı
CHP’den HDP’li destek mesajı
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