CHP ve DEM arasındaki kirli ittifakın perde arkası! DEM'li Sakık'tan itiraf: CHP "Destek verin ama görünmeyin" diyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak giderek güçlenirken özellikle İstanbul için yoğun bir çaba sarf ediliyor. CHP - DEM - Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözülüyor. Terörün siyasi ayağı DEM Partili Sırrı Sakık, "CHP'liler 'Gelin bize destek verin ama bizimle de hiçbir şekilde görünmeyin' diyorlar." itirafında bulundu.