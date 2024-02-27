27 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP ve DEM arasındaki kirli ittifakın perde arkası! DEM'li Sakık'tan itiraf: CHP "Destek verin ama görünmeyin" diyor

CHP ve DEM arasındaki kirli ittifakın perde arkası! DEM'li Sakık'tan itiraf: CHP "Destek verin ama görünmeyin" diyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2024 09:37
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak giderek güçlenirken özellikle İstanbul için yoğun bir çaba sarf ediliyor. CHP - DEM - Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözülüyor. Terörün siyasi ayağı DEM Partili Sırrı Sakık, "CHP'liler 'Gelin bize destek verin ama bizimle de hiçbir şekilde görünmeyin' diyorlar." itirafında bulundu.
Destek verin ama görünmeyin itirafı
"Destek verin ama görünmeyin" itirafı
Denize düşen yardıma koştular!
Denize düşen yardıma koştular!
Dondurma yalarken ateşkes tarihi verdi
Dondurma yalarken ateşkes tarihi verdi
Murat Kurum’dan İstanbuspor’a ziyaret
Murat Kurum'dan İstanbuspor'a ziyaret
Arama geçmişinde şok! İntihar ve kaçmanın yolları...
Arama geçmişinde şok! İntihar ve kaçmanın yolları...
56 ilde tefecilere Kafes-49 operasyonu!
56 ilde tefecilere Kafes-49 operasyonu!
Sözünü tuttu şehit ailesi 1 ayda evine kavuştu!
Sözünü tuttu şehit ailesi 1 ayda evine kavuştu!
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın anısına!
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın anısına!
CHP - DEM’in kirli planı A Haber’de!
CHP - DEM'in kirli planı A Haber'de!
Kurum’dan CHP’li İBB’ye net tepki!
Kurum'dan CHP'li İBB'ye net tepki!
Muhalefet millete hesap vermeli!
"Muhalefet millete hesap vermeli!"
Daha Fazla Video Göster