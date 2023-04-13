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CHP Sadullah Ergin’i neden aday yaptı?

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 14:32
CHP'de Sadullah Ergin İYİ Parti'de İdris Naim Şahin krizi büyüyor. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Talha Köse, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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