CHP örgütleri HDP'leşiyor mu? "Kürdistan" çıkışına Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor?

HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP'den tepki çeken bir çıkış daha geldi. Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek "Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz." diyerek bölücü ifadeler kullandı. Diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak"suçlamasıyla soruşturma başlattı. CHP’li Meclis Üyesi’nin "Kürdistan" çıkışına Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının sessizliği sürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.

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