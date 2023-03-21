CHP medyasında tehdit dili! Seçim yaklaştıkça tehdit dozu neden arttı? A Haber'de sert tepkiler: Türk ordusu için kara bir lekedir

Terör örgütü PKK'yı aklayamaya çalışan açıklamaları hafızalara kazınan CHP'li emekli amiral Türker Ertürk, bu kez katıldığı televizyon programında tehditler savurdu "Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek." dedi. Ertürk'e tepki yağdı. Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cevheri, skandal ifadeler kullanan Ertürk için "Türk ordusu için kara bir lekedir" dedi.

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