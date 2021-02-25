CHP medyasında güç savaşları! Kenan Kıran yaşananları A Haber canlı yayınında deşifre etti

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran CHP medyasında yaşanan güç savaşlarının perde arkasını A Haber'de deşifre etti. Kim kiminle hareket ediyor? Tele 1 ve Halk TV'nin haberlerine CHP nasıl sansür uygulattı. Kıran, canlı yayında anlattı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, CHP medyasındaki güç savaşlarını, uygulanan sansürleri A Haber canlı yayınında örnekleriyle deşifre etti. Kıran, "CHP medyası ve CHP üst yönetiminin ilişkileri nasıl sorusuna örneklerle yanıt vereceğiz" deyip TELE 1'de Can Ataklı'nın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarının asfaltlarının yapılmayacağını açıklayan CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesini çok sert sözlerle eleştirdiğini hatırlattı. Ataklı'nın TELE1 canlı yayınında İBB'nin yeni CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu'nu döneminde bir icraat yapılmadığını, sırf "İstanbul senin" sözleriyle edebiyat yapıldığını söylediği görüntüler yayınladı. Kıran, Ataklı'nın bu sözlerinin ardından CHP yönetiminin TELE1'e yaptığı baskı sonrası ertesi gün özür dilemek zorunda kaldığını söyledi.

"BİZ CHP'NİN MEDYASIYIZ İBB'Yİ ELEŞTİRMEYECEĞİZ"

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından yaptığı "Biz İstanbul'u birlikte kazandık. Bizim yayın çizgimiz belli." sözlerini hatırlatan Kıran, Yanardağ'ın sözlerinin özetle "Biz CHP'nin yayın organıyız İstanbul'u beraber kazandık, eleştirmeyeceğiz." anlamına geldiğini ifade etti.

Kıran, HALK TV'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin salgın döneminde toplu taşımadaki başarısız yönetiminin eleştirildiği haberin 4 kez İBB tarafından aranarak değiştirildiğini söyledi. Bu haberin değiştirilmesini ise HALK TV'nin eski çalışanlarının itiraf ettiğini vurgulayan Kıran, FOX TV'de de benzer şekilde haberlerin değiştirildiğini en son yaşanan çiftlerin destek almadığı haberindeki gibi haberlerle iktarada bilinçli olarak algı operasyonu yapıldığını ifade etti.

CHP medyasının televizyon kanallarında yaşanan bu tutumun gazetelere de yansıdığına dikkat çeken Kıran, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü ve Korkusuz gazetelerinden verdiği örneklerle yaşanan durumu canlı yayında anlattı. Kıran, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Çin'de alınan 1 milyon ücretsiz Kovid-19 aşısının devlete 12 milyon dolara fatura edildiği iddiasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldığı haberi Cumhuriyet Gazetesinin manşetine taşıdığını ama Bakan Koca'nın Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasına verdiği yanıta ise yer vermediğine dikkat çekti.

Kenan Kıran sözlerine şöyle devam etti.

Deniliyor ya iktidarın medyası var. İşte bakın; Fox TV, Halk TV, TELE 1…

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Türkiye'nin yeni amiral gemisi Sözcü gazetesidir" diyerek açıkça tarafını belli ediyor ve bu gazete CHP'nin açıklamalarını öne çıkartıyor. Yalanlar üzerinden AK Parti'yi hedef alıyor. Sadece Sözcü Gazetesi mi? Cumhuriyet Gazetesi de var. Kemal Kılıçdaroğlu dün manşetteydi. Kılıçdaroğlu manşet spotunda, Meral Akşener manşet spotunda, Pervin Buldan manşet spotunda. İddialara cevap verecek kim? Sağlık Bakanlığı… Var mı? Yok.

CHP medyasında kim kimlerle hareket ediyor? Mustafa Balbay, Cumhuriyet'in eski Ankara temsilcisi. İzmir'den milletvekili seçildi. Ankara temsilcisi Erdem Gül, Adalar Belediye Başkanı oldu. Ankara temsilcisi Utku Çakıröz, İzmir milletvekili oldu. Yani siyasete girmek için demek ki Cumhuriyet Gazetesi'nde Ankara temsilcisi ya da Genel Yayın Yönetmeni olmak gerekiyor. Yani bu ilişki ağı da dikkat çekici.

Karar Gazetesi, Gelecek ve Deva Partisini desteklemek için kuruldu. Tirajı 300-500'ü geçiyor mu bilmiyorum ama yayınına devam ediyor. Ve her gün muhalefet partisi temsilcilerinin açıklamalarını öne çıkartıyor. AK Parti'nin mesela açıklamalarını Karar Gazetesi'nde görmüyoruz.

Yeniçağ, İYİ Parti'nin yayın organı ve muhalefetin sözlerini öne çıkartıyor.

Birgün Gazetesi, kamuoyunda Osman Kavala'nın finanse ettiği ifade edilen bir gazete. Osman Kavala da 15 Temmuz ve Gezi olaylarından tutuklu. Marjinal partilerin üzerinden AK Parti'yi hedef alıyor. Evrensel de benzer bir gazete.