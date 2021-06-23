CHP medyası kara parayla mı fonlandı? Kılıçdaroğlu HDP'yi neden destekliyor?

CHP medyasında kara para tartışması yaşanıyor. "Firari olan Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar'a Artı 1 TV'yi kurdurdu" iddiası konuşuluyor. İzmir HDP binasına yapılan saldırı ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iddiası ve Kandil'den PKK elebaşlarının Millet İttifakı’na yaptığı çağrılar gündemin sıcak konuları. Peki CHP medyasında neler oluyor? Saldırı günü HDP toplantısı neden iptal edildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İletişim uzmanı ve yazar Ali Saydam, Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN