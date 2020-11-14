CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yalanları tek tek deşifre edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkenin kritik dönemlerinde ortaya attığı iddialarının hepsi tek tek ispatlanarak yalanlandı. Bu iddiaların belgelenmesine rağmen Kılıçdaroğlu neden yalanlarından vazgeçmiyor? Neyi hedefliyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar hafızalara kazınmış o yalanları ve gerçekler...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği iddialar sık sık siyasetin en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu kimi zaman olanı yokmuş olmayanı da varmış gibi ortaya attığı o iddialar şoke ediyor. İşte o iddialarından en çok akılda kalanları ve gerçekler...

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon kanalında Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'nin ismini vermeden ekonomik ayrı parti kurup CHP'nin yıpratılmasının hedeflendi iddiasına İnce cephesinden 'Kim bunlar açıkla?' sözleriyle tepki gelmişti. Kılıçdaroğlu, İnce'nin bu çağrısına yanıt veremedi.

Kılıçdaroğlu'nun hafızalara kazınan bir başka yalanı ise "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıydı. Yine Kılıçdaroğlu isim vermeden Muharrem İnce'yi işaret ederek Külliye'ye gidip Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddiasında bulunmuştu. Bu haberi yapan Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan ise 'kaynağım beni yanıltı diyerek özür dilemişti' Başkan Erdoğan ise "Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Bunu ispatlarsan istifa edeceğim. Peki sen CHP Genel Başkanlığını bırakacak mısın?' diye rest çekmişti. Kılıçdaroğlu bu iddiasını da ispatlayamadı.

Başka bir televizyon programında ise koronavirüs salgının ilk aylarında CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin bin yataklı sahra hastanesi yaptı iddiası da medyada çok konuşulmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da baraj yok iddiası ve Elazığ depreminde Kızılay çadırını ziyaret etmesine rağmen 'Bir tek Kızılay çadırı bile görmedim' iddiası ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bir başka yalanı ise 'başörtüsü sorununu ben çözdüm' iddiasıydı. Oysa gerçek öyle değildi. Kendi vekilleri yaşanan süreci ve başörtüsüne karşı olduklarını anlatmıştı.

Tarih 17 Ağustos 2019'u gösterdiğin de Kılıçdaroğlu, "Türkiye Doğu Akdeniz'de neden yok?" diye sordu. Bu iddiasını ise Başkan Erdoğan "Akdenizde bulunan silahlı kuvvetlerimize ait firkateynlerimizden devasa ay yıldızlarla süslü olan sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum. Demek ki Türk bayrağını bu da tanımıyor. Sana da bu bayrağı tanıtacağız" diyerek yanıt vermişti.