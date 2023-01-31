CHP geçmişini unuttu! CHP'li bakan 'Yeter Söz Milletin' afişini hazırlayan Selçuk Milar'ı sürgüne göndermiş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DP'yi 1950'de zafere taşıyan "Yeter! Söz de, karar da, gelecek de milletindir" sözünü kullandı. Geçmişini unutan CHP'nin ise 'Yeter! Söz milletindir' sloganına sahip çıkması pes dedirtti. Bu tarihi afişi hazırlayan ve sloganı bulan mimar Selçuk Milar'ın o dönemde deşifre olması üzerine CHP'li bakan tarafından Ankara'dan Urfa'ya sürüldüğü ortaya çıktı.