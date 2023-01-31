31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP geçmişini unuttu! CHP'li bakan 'Yeter Söz Milletin' afişini hazırlayan Selçuk Milar'ı sürgüne göndermiş

CHP geçmişini unuttu! CHP'li bakan 'Yeter Söz Milletin' afişini hazırlayan Selçuk Milar'ı sürgüne göndermiş

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2023 15:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DP'yi 1950'de zafere taşıyan "Yeter! Söz de, karar da, gelecek de milletindir" sözünü kullandı. Geçmişini unutan CHP'nin ise 'Yeter! Söz milletindir' sloganına sahip çıkması pes dedirtti. Bu tarihi afişi hazırlayan ve sloganı bulan mimar Selçuk Milar'ın o dönemde deşifre olması üzerine CHP'li bakan tarafından Ankara'dan Urfa'ya sürüldüğü ortaya çıktı.
AK Parti’nin seçim hazırlığı!
AK Parti'nin seçim hazırlığı!
Akşener’in Kılıçdaroğlu’na tehlikeli tuzağı!
Akşener'in Kılıçdaroğlu'na tehlikeli tuzağı!
CHP geçmişini unuttu! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
CHP geçmişini unuttu! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Eksi 10 derecede dev tatbikat!
Eksi 10 derecede dev tatbikat!
Vesayet özleminin sebebi ne?
Vesayet özleminin sebebi ne?
Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı!
Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı!
Deaş ve El Nusra’ya operasyon
Deaş ve El Nusra'ya operasyon
EYT Yasa Teklifi Meclis’te
EYT Yasa Teklifi Meclis'te
Chp-İYİ Parti arasında 13 Şubat anlaşmazlığı
Chp-İYİ Parti arasında "13 Şubat" anlaşmazlığı
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Babacan’ın aferin beklentisine tepki çığ gibi büyüyor
Babacan'ın aferin beklentisine tepki çığ gibi büyüyor
6’lı koalisyondan eski Türkiye’ye dönüş vaatleri!
6'lı koalisyondan eski Türkiye'ye dönüş vaatleri!
Daha Fazla Video Göster