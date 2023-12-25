CHP fondaşı Sözcü TV'de Ersan Şen'den Özgür Özel'e hodri meydan: Bu bayrağa bu millete savaş açıyorsun! Bunun ortası yok

Türkiye, teröre karşı birlik ve bütünlük içindeyken CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile aynı safta yer almaya devam ediyor. Gazi Meclis'te PKK'yı kınayan bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepkilerin ardı arkası kesilmezken, CHP fondaşı Sözcü TV'de Özgür Özel'e hodrimeydan çeken Ersan Şen, Selahattin Demirtaş'a çaktığı selamı ve şehit cenazesinin ardından HDP/DEM'i ziyaret etmesinin üzerine 'Özel'i topa tuttu.