Ceza indirimi son dakika! Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? Yeni infaz sisteminde neler var?

İnfaz sisteminde değişikliğe ilişkin yasa tasarısında artık sona gelindi. Her suç için farklı bir indirim oranı formülü gündemde. AK Parti kurmayları, infaz sistemi üzerinde son bir çalışma gerçekleştirdiler ve bu çalışmayı Başkan Erdoğan’a sunacaklar! Peki, yeni infaz sisteminde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? İşte, ceza indirimi son dakika gelişmesi…

Ceza indirimi son dakika gelişmesinin detayları A Haber canlı yayınında açıklandı. Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? Yeni infaz sisteminde neler var? AK Parti'nin infaz sistemi çalışması tamamlandı. Çalışmanın Başkan Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. Erdoğan'ın yeni infaz sistemini onaylaması durumunda tasarı Meclis'e gelecek. Peki, hangi suçlara ceza indirimi olacak?

Daha önce 6 suçun kapsam dışında bırakılması öngörülmüştü. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin bunu eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal edebileceğinin üzerinde duruldu. Yeni yapılan çalışmaya göre, her suç için farklı oranda indirim öngörülüyor. Örneğin; uyuşturucu suçundan 12 yıl ceza alan bir kişinin şu anda infazı 9 yıl olarak yapılıyor. Bu düzenlemeden sonra ceza 8 yıla düşecek. Gasp suçlarında ise 3/2 oranında uygulanan infaz oranı 2/1 olacak.