Çelebi'den şehit ailelerine mesaj: Terörsüz Türkiye zaferimizdir
Çelebi’den şehit ailelerine mesaj: Terörsüz Türkiye zaferimizdir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 13:40
İzmir’in Karabağlar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için program düzenlendi. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de katıldı. Toplantıda “Terörsüz Türkiye” konusu ele alındı ve birlik-beraberlik mesajları verildi. Çelebi, konuşması sırasında başına mavi bere takarak şehitlerin ve gazilerin önemine dikkat çekti. “Mavi bere düşmez yere, şehadetimizi başımızın üzerinde taşıyoruz” diyen Çelebi, terörle mücadelenin milletin özgüveni olduğunu vurguladı. Şehit aileleri ve gazilerin kazanan taraf olduğunu ifade eden Çelebi, sürecin şeffaf ve açık yürütüleceğini söyledi. İlçe Başkanı Hüseyin Uzun da şehit ailelerine destek mesajı verdi, vatan uğruna canlarını feda edenleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi. Programda devletin şehit aileleri ve gazilere olan bağlılığı bir kez daha gösterilmiş oldu. Çelebi, Cumhurbaşkanı’nın sürecin hiçbir aşamasında taviz verilmediği sözlerini hatırlatarak, Türkiye’nin kazanacağını vurguladı. Toplantı, şehit aileleri ve gazilerle duygu dolu bir buluşma olarak tamamlandı.
