Çanakkale'deki yangının son durumu A Haber tarafından aktarıldı! Çanakkale'de neler yaşanıyor?

Çanakkale'deki orman yangınındaki son durum hakkında önemli bilgiler aktaran A Haber muhabiri Necat Kırbulut, yangının köyler için bir tehlike oluşturmadığını vurguladı. A Haber canlı yayınına bağlanan Kırbulut, "Hava karardığı için uçaklar ve helikopterler çalışamıyor ancak iş makineleri ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

A Haber muhabiri Necat Kırbulut, Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangındaki son durumu canlı yayında aktardı.

"HENÜZ KÖYLER İÇİN TEHLİKE YOK"

Bölgeden canlı yayına bağlanan Kırbulut, "Alevle mücadele devam ediyor. İtfaiye ekipleri tüm güçleriyle çalışmalarına devam ediyor ancak rüzgar oldukça etkili. Rüzgarla birlikte alevler yeniden yükseliyor. Alevle oldukça geniş alana yayıldı. Hava karardığı için uçaklar ve helikopterler çalışamıyor ancak iş makineleri ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

A Haber muhabiri Necat Kırbulut sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

Her ihtimale karşı 300 haneli Yalova köyü boşaltıldı. Köyler için henüz bir tehlike görünmüyor. Ormanlık alanda ise alevler büyük ve her geçen dakika rüzgarla yükseliyor.