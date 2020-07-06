Son dakika: Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını: Bir köy tahliye edildi
Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında 'Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 2 uçak, 107 arasöz, 400 personelle müdahale ediliyor. Bütün ekiplerimiz orada' ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Pakdemirli de Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'deki yangın bölgesine hareket etti.
Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyündeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, Çanakkale Boğazı'nı kapladı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınıyla ilgili gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Saat 15. 00 itibariyle müdahale edildi. 20 helikopter yangın alanında. Helikopter filomuzun önemli bir kısmı bölgede. 2 tane amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.
"EKİPLER YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada, ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.
Yangının herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını belirten Aktaş, "Yangının rüzgarla şiddetini artırması durumunda Yalova köyünü tedbir amaçlı boşaltabiliriz." dedi.
Bu arada, denizden söndürme çalışmalarına da başlandığı için Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
YALOVA KÖYÜ TAHLİYE EDİLİYOR
Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki orman yangını sebebiyle yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Yalova köyünün tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İkinci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile ilçe kaymakamları bölgede inceleme yaptı.
Tehdit sebebiyle yaklaşık 300 nüfuslu Yalova köyünün tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.
Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın köyün yakınlarındaki ayçiçeği tarlasına da sıçrarken, tarım alanlarında da zarar olduğu öğrenildi.
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