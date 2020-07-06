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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 300 hektarlık alanı kaybettik

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Giriş: 06.07.2020 19:45
Güncelleme:06.07.2020 19:45
Çanakkale'de çıkan yangın için bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son durum tahmin ettiğimden iyi" dedi. 300 hektarlık bir alanın yandığı belirten Bakan Pakdemirli, "1 saat 15 dakikamız var" şeklinde konuştu.

Manisa'daki programını iptal ederek Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Rüzgar sürekli yön değiştiriyor" dedi.

"300 HEKTARLIK ALANI KAYBETTİK"

Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 1 saat 15 dakikamız var. Bu süre içinde hava araçlarıyla yukarıdan sevk ve koordinasyon yapacağız. Arkadaşlarımızla beraber bunları değerlendiriyoruz. Hava şartları müsade ettiği sürece yukarıda kalacaklar. Gece çalışması için de planlarımız var" diyerek çalışmaların süreceğini belirtti.

"Bütün çabamız bir ağaç daha az yansın." diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Değil şehitlik, bir metre dahi ileri gitmesin diye çalışıyoruz. Parça parça halde olmak üzere toplam 300 hektarlık alanı kaybettik" şeklinde konuştu.

300 hektarlık alanı kaybettik
300 hektarlık alanı kaybettik
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