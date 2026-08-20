Mavi Vatan'ın gururu TCG Anadolu Gölcük'te: A Haber ekibi dünyanın ilk SİHA gemisinde

Türkiye'nin amiral gemisi TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 kapsamında Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. 231 metre uzunluğundaki geminin uçuş güvertesinde Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı gibi milli hava araçları sergilenirken, A Haber Muhabiri Erşan Karaca geminin içinden yaptığı yayında TCG Anadolu'nun askeri kabiliyetlerinin yanı sıra ameliyathane, yoğun bakım ve lojistik kapasitesine dikkat çekti. Hafta içi olmasına rağmen on binlerce vatandaşın ziyaret ettiği TCG Anadolu, Mavi Vatan'ın en önemli savunma platformlarından biri olarak Gölcük'te ilgi odağı oldu.