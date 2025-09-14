Can Holding’e büyük operasyon

Can Holding'in kara para ve kaçak sigara imparatorluğu gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada holdingin farklı sektörlerdeki şirketler üzerinden 50 milyar dolarlık kara para trafiği belirlendi. 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Bazı yöneticiler gözaltına alındı, firari patronlar içinse yakalama çalışmaları sürüyor. İşte operasyonun yeni detayları...

