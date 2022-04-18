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Büyükelçilerle iftar | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 18.04.2022 21:04
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçiler ile buluştuğu iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ukrayna-Rusya savaşını sona ermesi için yoğun diplomatik gayret verdik. Ancak Buça ve İrpin'den gelen görüntüler çabalarımıza gölge düşürdü. Ukrayna savaşı adil bir dünya düzeni arayışımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi." dedi.
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