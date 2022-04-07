07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Buğday tarlaları ziftle kaplandı! Tarım arazisindeki tonlarca zift nasıl temizlenecek?

Buğday tarlaları ziftle kaplandı! Tarım arazisindeki tonlarca zift nasıl temizlenecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2022 09:39
Edirne'de asfalt şantiyesi havuzunda sızıntı oldu, tonlarca zift tarım arazilerine yayıldı. Yapılan çalışma sonucu havuzdaki sızıntı engellendi. Peki tarım arazisindeki zift nasıl temizlenecek? Arazi o ziftten nasıl arındırılacak? 30 dekarlık arazi nasıl temizlenecek? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Umut Işık konuğu olan Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya verdi.  Kaya, “Asfalt şu anda katı halde ve bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Yaz aylarına doğru yumuşayacak ve toprağa daha fazla yapışacak.  Asfalt petrol ürünlerinden olan toksik bir madde. Temizlenmesi kolay olmayacak. Üst kısmı temizlenirse en azından zararları azaltılabilir.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tonlarca zift nasıl temizlenecek?
Tonlarca zift nasıl temizlenecek?
Mersin’de CHP ve HDP’ye şehit Eren Bülbül tepkisi!
Mersin'de CHP ve HDP'ye şehit Eren Bülbül tepkisi!
Ukrayna’da siren sesleri yükseldi!
Ukrayna’da siren sesleri yükseldi!
Hal fiyatları talep artışıyla yükseldi
Hal fiyatları talep artışıyla yükseldi
HDP 6’lı masada olmalı
"HDP 6’lı masada olmalı"
PKK şüphelisi hain planı itiraf etti!
PKK şüphelisi hain planı itiraf etti!
20 temel ürüne fiyat sabitleme önerisi
20 temel ürüne fiyat sabitleme önerisi
5 market gıda terörünü tetikliyor
"5 market gıda terörünü tetikliyor"
Ekrem İmamoğlu’nun seçimler öncesi yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu
Ekrem İmamoğlu'nun seçimler öncesi yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu
Öğrencilerden Ekrem İmamoğlu’na zam protestosu
Öğrencilerden Ekrem İmamoğlu'na zam protestosu
Erdoğan: Yarım düzine muhteris...
Erdoğan: Yarım düzine muhteris...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan enflasyon mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Daha Fazla Video Göster