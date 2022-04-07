Buğday tarlaları ziftle kaplandı! Tarım arazisindeki tonlarca zift nasıl temizlenecek?

Edirne'de asfalt şantiyesi havuzunda sızıntı oldu, tonlarca zift tarım arazilerine yayıldı. Yapılan çalışma sonucu havuzdaki sızıntı engellendi. Peki tarım arazisindeki zift nasıl temizlenecek? Arazi o ziftten nasıl arındırılacak? 30 dekarlık arazi nasıl temizlenecek? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Umut Işık konuğu olan Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya verdi. Kaya, “Asfalt şu anda katı halde ve bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Yaz aylarına doğru yumuşayacak ve toprağa daha fazla yapışacak. Asfalt petrol ürünlerinden olan toksik bir madde. Temizlenmesi kolay olmayacak. Üst kısmı temizlenirse en azından zararları azaltılabilir.” dedi.

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