03 Ağustos 2021, Salı
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Bu kez yangınlar için gökyüzünde! İHA'lardan nokta atışı müdahale
Yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynayan İHA'lardan elde edilen bilgiler doğrultusunda orman yangınlarına nokta atışı müdahale yapılıyor. İHA görüntüleri, OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor