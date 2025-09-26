26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bu görüntüler sadece A Haber'de! Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bu görüntüler sadece A Haber’de! Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı

Bu görüntüler sadece A Haber'de! Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 20:30
Güncelleme:26.09.2025 21:07
Sanat dünyasının sevilen ismi Güllü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının oğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurrken A Haber ekibi, ünlü sanatçı Güllü'nün ölmeden önceki son anlarına ulaştı. Görüntülerde "Eyvah düşmüş, aşağıya koş" şeklindeki bağrışmalar kameraya yansıdı. Detayları ise A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu görüntüler sadece A Haber’de! Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Fidan: İsrail haydut bir aktör haline gelmiştir
Bakan Fidan: "İsrail haydut bir aktör haline gelmiştir"
Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti!
Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti!
Sumud Filosu’na Siyonist saldırının ardında Türk Aktivist A Haber’e konuştu
Sumud Filosu’na Siyonist saldırının ardında Türk Aktivist A Haber’e konuştu
Netanyahu’ya BM’de Gazze protestosu!
Netanyahu’ya BM’de Gazze protestosu!
Katil Netanyahu konuşurken BM’yi terk ettiler
Katil Netanyahu konuşurken BM'yi terk ettiler
Kurtulmuş: Türkiye yeni bir dönemin eşiğinde
Kurtulmuş: “Türkiye yeni bir dönemin eşiğinde”
Rekabet Kurulu’ndan Spotify’a soruşturma!
Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a soruşturma!
Trump’ın Rus petrolü sözüne Kremlin’den yanıt
Trump'ın "Rus petrolü" sözüne Kremlin'den yanıt
KKTC’de başörtüsü yeniden yasaklandı!
KKTC'de başörtüsü yeniden yasaklandı!
CHP’de güç savaşları!
CHP'de güç savaşları!
UEFA ve Eurovision’da İsrail krizi yaşanıyor!
UEFA ve Eurovision'da İsrail krizi yaşanıyor!
Erdoğan-Trump zirvesi Atina’da nasıl yankılandı?
Erdoğan-Trump zirvesi Atina'da nasıl yankılandı?
Daha Fazla Video Göster