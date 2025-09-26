26 Eylül 2025, Cuma
Bu görüntüler sadece A Haber'de! Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı
Sanat dünyasının sevilen ismi Güllü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının oğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurrken A Haber ekibi, ünlü sanatçı Güllü'nün ölmeden önceki son anlarına ulaştı. Görüntülerde "Eyvah düşmüş, aşağıya koş" şeklindeki bağrışmalar kameraya yansıdı. Detayları ise A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.