BTK açıkladı! 44 sahte e-imza iptal edildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, kamuoyunda tartışmalara sebep olan sahte e-imza vakalarına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Bir üniversitenin şikayetiyle başlayan adli süreçte tespit edilen 44 sahte e-imza sertifikasının iptal edildiği ve sahteciliğe karşı daha güçlü tedbirler alındığı vurgulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN