Borsa İstanbul’da manipülasyon! Investco Holding’e operasyon: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

