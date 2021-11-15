15 Kasım 2021, Pazartesi
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Börek tavada vatandaş yolda kaldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yürüyen merdivenden tasarruf etti parayı Karsu'ya akıttı
Metrolarda tasarruf etmek için yürüyen merdivenleri kapatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Karsu Dönmez'e para akıttı. İhaleler üzerinden yandaşlarına milyar TL aktaran ve İstanbul bütçesiyle eğlenceler düzenleyen İmamoğlu'nun Karsu Dönmez ile kamera karşısına geçerek sigara böreği, humus ve salata şov yapmasına sosyal medyadan tepki gösterildi.