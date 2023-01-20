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Borç yapılandırma paketi hazır! Vergi, prim ve cezalar kapsamda

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 16:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesini hazırladı. Düzenlemeye göre 31 Aralık 2022 tarihi öncesine ait vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Ceza ve faizler silinecek. Borç, ana para üzerinden yeniden hesaplanacak. Peşin ve taksitle ödeme imkanı sunulacak. Ayrıca şirketlere matrah artırımı imkanı da sağlanacak. Detaylar pazartesi günü kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

KRİTİK TARİH 31 ARALIK 2022! VERGİ, PRİM VE CEZALAR KAPSAMDA

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

BELEDİYELERE OLAN BORÇLARA DA YAPILANDIRMA

Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI! KABİNE'DE ELE ALINACAK

Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

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Borç yapılandırma paketi hazır!
Borç yapılandırma paketi hazır!
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