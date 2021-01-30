İstanbul Boğaziçi Üniversitesinin okul sahnesinde DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken gruplar bu kez de Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrasını yerleştirerek büyük bir saygısızlığa imza attı. Skandal provokasyona ilişkin yürütülen soruşturmada Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 kişi ise aranıyor.

Polis ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı.

4'Ü YAKALANDI, 2'Sİ ARANIYOR

Soruşturmayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına 'Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması' içeren resim asıldığı tespit edilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir

sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur.

Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir.

İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.