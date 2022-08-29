Boğaz geçişine Montrö ayarı! Geçiş ücreti beş kat artırıldı

Dış politikada güçlü duruşuyla uluslararası haklarından hiçbir şekilde taviz vermeyen Türkiye bu kez de boğaz geçiş ücretlerinde uygulanan haksızlığa Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kendisine verdiği haklar çerçevesinde son verdi. Türkiye, Montrö Sözleşmesi’nin kendisine verdiği haklar doğrultusunda Boğazlar’dan geçiş ücretini beş kat artırdı. 1983’te yüzde 75 indirimle sabitlenen kur karşılığı ödeme sistemi kaldırıldı. 39 yıllık mağduriyetin giderilmesiyle yıllık gelir 200 milyon dolara çıkacak.

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