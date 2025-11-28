28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Böcek ailesinin yeni görüntüler ortaya çıktı
Böcek ailesinin yeni görüntüler ortaya çıktı

Böcek ailesinin yeni görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 18:28
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda ailenin ölüm nedeninin 'böcek ilacı zehirlenmesi' olarak belirlenmesi üzerine midye satıcısı kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi. Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Böcek ailesinin yeni görüntüler ortaya çıktı
Böcek ailesinin yeni görüntüler ortaya çıktı
Böcek ailesinin yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor
ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor
Gıda ve su israfı artık insanlık için bir beka meselesidir
"Gıda ve su israfı artık insanlık için bir beka meselesidir"
Papa 14.Leo İznik’te
Papa 14.Leo İznik'te
Papa 14. Leo İznik’e geldi!
Papa 14. Leo İznik'e geldi!
Suçlulara zerre miskal tolerans yok
"Suçlulara zerre miskal tolerans yok"
Hiçbir alçağa kaptıracak gencimiz yoktur
"Hiçbir alçağa kaptıracak gencimiz yoktur"
Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik
"Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik"
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç
Turizmi 12 aya ve tüm bölgelere yaymalıyız
"Turizmi 12 aya ve tüm bölgelere yaymalıyız"
İznik ziyareti öncesi güvenlik önlemleri zirveye çıkarıldı
İznik ziyareti öncesi güvenlik önlemleri zirveye çıkarıldı
500 bin sosyal konuta 5,3 milyon başvuru
500 bin sosyal konuta 5,3 milyon başvuru
Daha Fazla Video Göster