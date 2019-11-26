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26.11.2019

Bitlis’te terör örgütüne ait 8 adet EYP ele geçirildi

Bitlis’te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda araziye gömülü vaziyette 8 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez ilçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine, 25 Kasım 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamdi Arslan 2019-07 operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, araziye gömülü vaziyette 8 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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