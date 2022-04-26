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Bir dönem sona erdi! Başkan Erdoğan açıkladı: Kapalı mekanda maske zorunluluğu kalktı

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Giriş: 26.04.2022 15:47
Son dakika haberi... En önemli Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmasına gerek olmadığı kararı almıştır. Kapalı alanlarda maske yasağı tamamen kalktı. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında uygulama devam edecek." dedi.
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