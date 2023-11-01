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Bir annenin kızını sedyede gördüğü an! Gazzeli doktor anne, kızını sedyede görünce fenalaştı

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Giriş: 01.11.2023 19:49
Güncelleme:01.11.2023 20:09
İsrail'in saldırılarında Gazze'de ateş düşmeyen ev kalmadı. Endonezya Hastanesi'nde görevli bir doktor anne, sedyede bu kez kendi kızının taşındığını görünce fenalık geçirdi. Yaralı sarmak için gece gündüz çalışan doktor anne hastane koridorunda sedye üzerinde kızını görünce koşmaya başladı. Bir an önce kızına ulaşmaya çalışan doktor annenin “Kızım-kızım-kızım” diye feryadı her bir yeri acılarla dolu hastane koridorlarını inletti. Acil kapısından içeri giren anneyi doktor arkadaşları ve sağlık görevlileri ayakta zor tuttu.
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