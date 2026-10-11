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Mehmetçik Polatlı'da gövde gösterisi yaptı! Yerli silahlar hedefleri vurdu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mehmetçik Polatlı'da gövde gösterisi yaptı! Yerli silahlar hedefleri vurdu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Ateş Serbest Tatbikatı'nda yerli ve milli savunma sistemleri sahaya çıktı. BORAN ve PANTER obüslerinden KARAOK tanksavar füzesine, sürü dronlardan insansız kara araçlarına kadar çok sayıda sistemin görev aldığı tatbikatta Mehmetçik, 15 Ekim'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne hazırlanıyor. Tatbikatın dikkat çeken anlarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Serkan Öztürk görüntüledi.

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