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Bilal Erdoğan'dan A Haber'de dünyaya 'Gazze' mesajı: Filistin ümmetin davası | Ayasofya'da buluşma hazırlığı...

Bilal Erdoğan'dan A Haber'de dünyaya 'Gazze' mesajı: Filistin ümmetin davası | Ayasofya'da buluşma hazırlığı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 18:42
Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan buluşma öncesi A Haber'de açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan, "İsrail korkaktır. Sokaktaki mazlum çocukları bombalıyor. Filistin ümmetin davası" dedi.
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