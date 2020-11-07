07 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Biden'ın başkanlığında Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?

Biden'ın başkanlığında Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2020 22:22
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Joe Biden’ın ABD Başkanlığı döneminde Türk – Amerikan ilişkilerinin nasıl olabileceğini değerlendirdi. ‘’Washington DC’de kim oturursa otursun ilişkiler güllük gülistanlık olmaz’’ diyen Akgün, yeni dönemle ilgili ihtimalleri derinlemesine analiz etti.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün açıklamaları şu şekilde:

Türk - Amerikan ilişkileri son 40 – 50 seneye sadece baktığımız zaman hep inişli - çıkışlı olmuştur. Geriden bugüne doğru geldiğimiz zaman önce Johnson'ın mektubunu hatırlıyoruz, arkasından Kıbrıs Harekatı sırasında Türkiye'ye yönelik ambargoyu hatırlıyoruz ve Kuzey Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirildiğini hatırlıyoruz. Bütün bunlara ek olarak Ege'de tatbikat sırasında ''yanlışlıkla Türk gemisinin Amerikan gemisi tarafından vurulduğunu'' Türk denizcilerinin şehit edildiğini hatırlıyoruz.

TRUMP DÖNEMİNDE NELER OLDU?

Ancak Obama'nın ikinci döneminden itibaren ilişkiler hiç olmadığı kadar bir gerginliğe sahne oldu ve Trump'ın başkanlığı sırasında da aslında bütün kulağa hoş gelen 'size saygı duyuyorum, büyük bir devletsiniz vs.' gibi sözlerine rağmen bu lafların pek uygulamada karşılığını göremedik. Yani Obama zamanında bir terör devleti koridoru kurulması için Kuzey Suriye'de atılan adımlar, Trump zamanında da devam etti. Trump'ın Ankara'ya yolladığı mektuptaki ifadelere hiç değinmek bile istemiyorum. Öbür taraftan Ankara'nın hiç hoşuna gitmeyecek şekilde İsrail, Kudüs, Filistin konularında yapılanlar yine hafızalarda, bütün bunlara ek olarak yine Trump zamanında bize S-400'lerin verilmeyişi, F-35'lerden çıkarılmamız, bir tek tweetle Türkiye'nin ekonomisi üzerinde oynanmak istenen oyunlar, Türkiye'ye ekonomi üzerinden kurulmak istenen tuzaklar, bütün bunların hepsi Trump zamanında oldu.

''WASHINGTON DC'DE KİM OTURURSA OTURSUN…''

Şunu anlatmak istiyorum; aslında Washington DC'de kim oturursa otursun, Türkiye için her şeyin güllük gülistanlık olacağını beklemek saflık olur. Peki, bundan sonra ne olacak? Trump yeniden gelseydi, iktidarını kursaydı kısa ve orta vadede bütün sorunların çözüleceğini beklemek nasıl hayalcilik olacaksa, öbür taraftan Biden gelecek diye de tabir-i caizse karalar bağlamanın bir anlamı yok.

BIDEN NASIL BİR SİYASETÇİ?

Biden öncelikle devlet tecrübesi olan, devletler arası ilişkileri bilen bir siyasetçi. Başkan yardımcılığı yaptı, öbür taraftan Ankara'yı iyi biliyor, buradaki dengeleri iyi biliyor. Türkiye'nin önemini biliyor, defalarca Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan'la temasları oldu, kişisel ilişkileri var. Dolayısıyla Türkiye'ye rağmen bu bölgede (Balkanlar'dan Orta Doğu'yu kapsayacak şekilde Kafkaslar'a kadar) birtakım şeyler yapmanın bedelini, zorluğunu bilen bir isim. Beri taraftan Türkiye'nin bölge için, Amerikan ilişkileri açısından önemini bilen bir isim. Bütün bunlara ek olarak Türkiye'yi daha fazla köşeye sıkıştırmanın Türkiye'nin genelde Batı özelde ABD'den daha uzaklaşması belki başka başka kamplara geçme riskinin yaratabileceğinin bilincinde olan bir isim.

ANKARA – WASHINGTON İLİŞKİLERİ NASIL OLUR?

Kısa ve net konuşmaktan yanayım; Ankara – Washington ilişkilerinde kısa ve orta vadede yeniden ılımlı bir havanın olmasını pek kolay olmadığını düşünüyorum.

Biden'ın başkanlığında Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?
Biden'ın başkanlığında Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?
Uzman isimden canlı yayında flaş F-35 iddiası
Uzman isimden canlı yayında flaş F-35 iddiası
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'den yıkım yetkisi çarkı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'den yıkım yetkisi çarkı
CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Sandal bina sahiplerini suçladı!
CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Sandal bina sahiplerini suçladı!
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu | 7 Kasım verileri
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu | 7 Kasım verileri
Başkan Erdoğan 'Edebiyat Yolu'nda test sürüşü yaptı
Başkan Erdoğan 'Edebiyat Yolu'nda test sürüşü yaptı
Hocalı'da 2 köyün işgalden kurtarılması sevinçle karşılandı
Hocalı'da 2 köyün işgalden kurtarılması sevinçle karşılandı
Başkan Erdoğan ismini açıkladı: Edebiyat yolu
Başkan Erdoğan ismini açıkladı: Edebiyat yolu
Başkan Erdoğan: KKTC'de yeni dönem başlıyor
Başkan Erdoğan: KKTC'de yeni dönem başlıyor
Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüşmesini anlattı
Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüşmesini anlattı
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu
FETÖ'ye yapılan kritik operasyonun perde arkası
FETÖ'ye yapılan kritik operasyonun perde arkası
Daha Fazla Video Göster