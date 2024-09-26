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Beyazıt'taki silahlı çatışmada yeni görüntü

Beyazıt'taki silahlı çatışmada yeni görüntü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 13:37
İstanbul Beyazıt'ta 23 Mayıs 2022'de meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetmişti. O anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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