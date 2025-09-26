Beyaz Saray’da tarihi zirve! Erdoğan-Trump görüşmesinin şifreleri A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Saray'ın konuğuydu. ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. 2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Washington'dan art arda olumlu açıklamalar geldi. ABD Başkanı Trump, “Harika bir görüşmeydi" ifadelerini kullandı. Türk heyeti de ziyarete ilişkin net konuştu. Tarihi zirveyi ve gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve gazeteci Merve Şebnem Oruç değerlendirdi.

