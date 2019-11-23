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23.11.2019

"Beştepe'ye giden CHP'li" yalanı! Kılıçdaroğlu neden sessiz?

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın yazdığı yalan bilgiler ile CHP'yi dizayn etmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı. Hem Beştepe, hem AK Parti, hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe açıklamaları sahnelenmeye çalışılan tiyatroyu gözler önüne serdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rest çekerek "Cumhurbaşkanlığını" ortaya koyması tartışmaları başka bir boyuta taşıdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir sessizliğe büründü. İşte A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, canlı yayına bağlanarak tüm detayları anlattı.
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