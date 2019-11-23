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CHP'li Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddialarına sert yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019

lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son maşası olan Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Külliye'de Başkan Erdoğan ile görüşen isim " iddialarına İnce'den sert yanıt! Ortaya atılan iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını tahmin etmiştim diyen Muharrem İnce, "Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum." dedi. İşte İnce'nin açıklamalarının tamamı...

'nin açıklaması şu şekilde:

"Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim.
Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.

İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.

Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir.
Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır.

Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır.

yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir."

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